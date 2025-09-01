HABER

Şanlıurfa 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar batıdan saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40 civarında.

2 Eylül Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 23°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Uzun süre güneşe maruz kalmak, vücutta sıvı kaybına ve güneş çarpmasına yol açabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00–17:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler, şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve aşırı terleme bulunur. Bu belirtileri hissederseniz, serin bir ortama geçmeli ve bol su içmelisiniz. Hava koşullarına uygun planlar yaparak, aşırı sıcaklardan korunmanız sağlığınız açısından önemlidir.

