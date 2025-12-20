Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çaycuma-Filyos kara yolunun Gökçeler ile Sefercik arasında meydana geldi. İddialara göre Çaycuma'dan Filyos istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen R.Y.'nin idaresindeki 67 VF 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Ters şekilde durabilen araçtaki sürücüsü R.Y.'nin kazadan hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır