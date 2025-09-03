HABER

Şanlıurfa 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 38°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 16 km hızla esecek. Nem oranı %27 civarında bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 24°C olacak. 5 Eylül Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 23°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirilmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürmek açısından büyük bir gerekliliktir.

