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Şanlıurfa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Şanlıurfa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların ve güneşli havanın etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 31°C, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 33°C civarlarında olması tahmin edilmektedir. Bu durum, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Sıcak hava koşulları, tarım sektörü ve açık hava etkinlikleri için çeşitli zorluklar oluşturabilir. Çiftçiler, sulama sistemlerini etkili kullanmalı ve bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının buharlaşabileceği unutulmamalıdır. Su tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler, etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlamalıdır. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Katılımcılara bol su içmeleri hatırlatılmalıdır. Etkinlik alanlarında gölgelik alanlar oluşturarak serinletici önlemler almak katılımcıların konforunu artıracaktır.

Şanlıurfa'da Temmuz ayı boyunca yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde tarım faaliyetlerinde ve açık hava etkinliklerinde gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Böylece olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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