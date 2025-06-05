Şanlıurfa 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklık 34°C, düşük sıcaklık ise 21°C olarak ölçülecek. 6 Haziran Cuma günü sıcaklık 35°C'ye yükselecek. Güneş ışığı bol olacaktır. 7 Haziran Cumartesi günü de benzer şekilde 35°C'lik yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haziran ayında ortalama yüksek sıcaklıklar 34°C civarındadır.

Böylesi sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların bol su içmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalmak veya iç mekanda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Tarım sektöründe çalışanların da dikkatli olması gerekiyor. Çiftçilerin, özellikle öğle saatlerinde ağır işlerden kaçınmaları faydalıdır. Bol su tüketmek, hem sağlık hem de verimlilik açısından önem taşımaktadır.

Bu sıcak günlerde klima ve vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı artacaktır. Bu cihazların enerji verimliliğine dikkat edilerek kullanılması, enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, çevreye olan olumsuz etkileri azaltır.