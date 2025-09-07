HABER

Şanlıurfa 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 20°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranının %21 seviyelerinde olması öngörülüyor.

İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının 21°C olması bekleniyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının 21°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmesi önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, güneş ışınlarından korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler arasında güneş çarpması riski artar. Rüzgar batıdan eseceği için açık alanlarda dikkatli olunmalı, gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye ve yeterli uyku almaya dikkat edilmelidir.

