Şanlıurfa 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yaz mevsiminin etkisini gösterecek. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 39°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde termometreler 40°C'yi aşabilir. Hissedilen sıcaklık ise 43°C'ye kadar çıkabilir. Nem oranı düşük olacak, bu nedenle hava kuru. Bu durum, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturabilir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat olacak. Ancak bu rüzgar, sıcak havayı bastırmada yetersiz kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C civarına düşecek. Gece boyunca hava serinlemeyecek. En düşük sıcaklık 24°C olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar 42°C'ye yükselebilir. Gündüzleri hissedilen sıcaklıkların 40°C'nin üzerinde olması muhtemel. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlikeli olabilir.

Bu ekstrem sıcaklıklar altında, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalı. Serin ortamlarda kalmaları gerekmektedir. Dışarı çıkılması gerektiğinde bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş çarpması riskine karşı, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11:00-16:00) mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar için serin ortamlarda kalmak hayati öneme sahiptir. Gece saatlerinde bol sıvı tüketmek de önemlidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru. Ortalama sıcaklıklar 31.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı genellikle %25 civarındadır. Bu nedenle yaz aylarında Şanlıurfa'da sıcaklıkların yüksek olması beklenmektedir.

Şanlıurfa'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmaları gerekmektedir.