Orhan Şen tarih vererek uyardı: Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Akdeniz üzerinden gelen sistemle birlikte etkisini gösteren lodos bu hafta sonuna kadar batıda yağmurla birlikte devam edecek. Hafta sonu kuzeyli sistemlerle beraber hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Orhan Şen pazar gecesi ve pazartesi günü kar yağışına dikkat çekti.

"TEKRAR KAR GELİYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu kuzeyden gelecek hava sistemiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini söyledi. Şen, pazar günü Trakya, Karadeniz Bölgesi İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklediğini, pazar gecesi ve pazartesi günü ise İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

Tekrar KAR geliyor



"Tekrar kar geliyor" diyen Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile Lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek.

Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya, Karadeniz bölgesi ve İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir."

YARIYIL TATİLİ UZAYABİLİR

15 tatil olarak bilinen sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okullar açılacak. Orhan Şen'in tahminine göre kar yağışı etkili olursa okullarda yarıyıl tatili uzayabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu -2