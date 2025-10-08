HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor.

Şanlıurfa 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 26°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 15°C seviyelerinde olacağı tahmin edilmekte. Nem oranı %22. Rüzgar hızı saatte 7.4 km olarak hesaplanıyor.

9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak. Nem oranı %58 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 10.7 km olacak.

10 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklığı 34.7°C, gece sıcaklığı ise 22.1°C seviyelerinde bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek, ceket bulundurmak faydalı olacaktır. 9 Ekim'deki olası yağışlar için yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisi fazla olabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cildinizi korur.

Şanlıurfa'nın Ekim ayındaki iklimi genellikle 28.3°C en yüksek ve 15.4°C en düşük sıcaklıklarla karakterizedir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak, konforlu ve sağlıklı gün geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kaza! Çok sayıda yaralı varMersin'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara’da rüşvet operasyonu!Ankara’da rüşvet operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.