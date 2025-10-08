Şanlıurfa 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 26°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 15°C seviyelerinde olacağı tahmin edilmekte. Nem oranı %22. Rüzgar hızı saatte 7.4 km olarak hesaplanıyor.

9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak. Nem oranı %58 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 10.7 km olacak.

10 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklığı 34.7°C, gece sıcaklığı ise 22.1°C seviyelerinde bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek, ceket bulundurmak faydalı olacaktır. 9 Ekim'deki olası yağışlar için yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisi fazla olabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cildinizi korur.

Şanlıurfa'nın Ekim ayındaki iklimi genellikle 28.3°C en yüksek ve 15.4°C en düşük sıcaklıklarla karakterizedir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak, konforlu ve sağlıklı gün geçirmenize yardımcı olur.