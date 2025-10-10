HABER

Şanlıurfa 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'nın 10 Ekim 2025 tarihli hava durumu değişkenlik gösterecek. Karaköprü ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava beklenirken, Haliliye'de güneşli bir atmosfer hakim olacak. Sıcaklıklar 12.5°C ile 32.4°C arasında değişirken, nem oranı ve rüzgar hızı da dikkate alınmalı. Vatandaşların havayı dikkatle takip etmeleri, serin saatlere uygun giyinmeleri ve güneş koruyucu ürünleri kullanmaları önerilmektedir. Tarım ötelenmeli, sulama planları hava koşullarına göre ayarlanmalıdır.

Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Karaköprü ilçesinde hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 32.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %25. Rüzgar hızı 10.2 km/saat. Basınç seviyesi 942.6 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 06:28. Gün batımı ise 17:55 olarak hesaplandı.

Haliliye ilçesinde ise hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 12.5°C, en yüksek sıcaklık 22.9°C öngörülüyor. Nem oranı %58. Rüzgar hızı 7.6 km/saat. Basınç seviyesi 958.4 mb bekleniyor. Gün doğumu saati 06:28. Gün batımı 17:55 olarak belirtilmiştir.

11 Ekim Cumartesi günü Karaköprü'de hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 22°C. En yüksek sıcaklık ise 32.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %25. Rüzgar hızı 10.2 km/saat. Basınç seviyesi 942.6 mb ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:28. Gün batımı ise 17:55.

12 Ekim Pazar günü Haliliye ilçesinde hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 15.8°C. En yüksek sıcaklık ise 27.1°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %36. Rüzgar hızı 9.8 km/saat. Basınç seviyesi 959.1 mb bekleniyor. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı 17:52 olarak belirtilmiştir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Vatandaşlar hava durumunu düzenli takip etmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava yaşanacak. Hafif bir üst giyim tercih edilmesi faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneşli saatlerde dışarı çıkacaklar güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi güneş çarpması riskini azaltacaktır. Tarım yapanlar sulama planlarını hava koşullarına göre yapmalıdır. Bu, ürün verimliliğini artıracaktır. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

