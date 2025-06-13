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Şanlıurfa 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 13 Haziran Cuma hava durumu yüksek sıcaklıkların olacağını gösteriyor.

Şanlıurfa 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların olacağını gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 38°C, 15 Haziran Pazar günü 35°C ve 16 Haziran Pazartesi günü 32°C civarında olacak. Bu durum, sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, günü en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması sağlar.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireysel ve toplumsal olarak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu göz önünde bulundurarak etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, araçların içinde unutulan çocuklar ve hayvanlar tehlikeye girebilir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, gerekli önlemleri alarak sağlığımızı korumak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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