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Şanlıurfa 13 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 13 Mayıs Salı hava durumu belli oldu. Şanlıurfa'da hava durumunda gün boyunca sıcaklık 24°C ile 27°C arasında değişecek.

Şanlıurfa 13 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da, 13 Mayıs 2025 Salı günü hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 24°C ile 27°C arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra sağanak yağışlar etkili olabilir. Bu, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

14 Mayıs Çarşamba günü hava koşullarının biraz daha ılımanlaşması bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 27°C arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerekecek.

15 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları 23°C ile 29°C arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği düşünülüyor. Bu durum, tarım sektöründe çalışanlar için su baskınları ve erozyon risklerini artırabilir.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 24°C ile 30°C arasında olması bekleniyor. Puslu güneşli bir hava hakim olacak gibi görünüyor. Bu, hava kalitesinin düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri planlayanlar için bazı önlemler gerektiriyor. Sağanak yağışların olduğu günlerde, açık hava etkinliklerini ertelemek veya kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha uygun olabilir. Tarım çalışanlarının, yağışların getirebileceği su baskınları ve erozyon risklerine karşı önceden hazırlıklı olmaları önemlidir. Ayrıca, puslu güneşli günlerde hava kalitesinin düşebileceğini ve görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, özellikle trafikte olanların hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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