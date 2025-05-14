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Şanlıurfa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu belli oldu. Şanlıurfa'da hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecektir.

Şanlıurfa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 14°C olacaktır. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması muhtemeldir. Rüzgar hızı ortalama 16 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 15 Mayıs Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülmektedir. 16 ve 17 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde hava daha stabil hale gelecek. Bol güneş ışığı ile 27-33°C arasında değişen sıcaklıklar beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı önlem almak önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla vurduğu saatlerde açık alanlardan kaçınılmalıdır. Yeterli su tüketimi sağlamak gereklidir. Rüzgarlı günlerde, uçabilecek eşyaların güvenli bir şekilde saklanması, olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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