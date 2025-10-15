Şanlıurfa 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında gerçekleşecek. Gece ise sıcaklık 10°C civarına düşecek. Rüzgar batıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %55 seviyelerinde kalacak.

Sonraki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklık 26°C olacak. 17 Ekim Cuma günü ise sıcaklığın 27°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar Ekim ayı havasına uygun. Gündüzler ılık, geceler serin geçecektir.

Bu dönemde açık ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacak. Öğle saatlerinde güneş ışınları rahatsızlık verebilir. Güneşten korunmak için açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 10°C civarına düşüyor. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yanınızda bir ceket bulundurmak, sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olacaktır.

Rüzgar batı yönünden hafif eser. Hava koşulları keyifli olabilir. Ancak düşük rüzgar hızı hava kirliliği ve tozlanma sorunlarını doğurabilir. Bu durum alerjik kişiler için rahatsız edici olabilir. Dışarı çıkarken alerji ilaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Maske takmak da faydalı olabilir.

Şanlıurfa'da 15 Ekim 2025 ve takip eden günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzler ılık, geceler serin geçecek. Güneşten korunmak, sabah ve akşam serinliğine hazırlıklı olmak önemlidir. Alerjik reaksiyonlar için önlemler almak da konforlu bir deneyim sağlar.