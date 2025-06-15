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Şanlıurfa 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor.

Şanlıurfa 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Şanlıurfa'da gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarlarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Haziran Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 21°C olarak tahmin ediliyor. 17 Haziran Salı günü de sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, Şanlıurfa'nın Haziran ayı için tipik sıcak ve kuru iklim koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda olunması gereklidir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Yüksek sıcaklıklarda tarım faaliyetleriyle uğraşanların da önlem alması önemlidir. Gün ortasında sulama işlemlerinden kaçınmak, buharlaşmayı azaltır ve su tasarrufu sağlar. Hayvanların serin ve gölge alanlarda bulunmasını sağlamak, sıcak çarpması riskini azaltır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve tarım faaliyetlerinin verimliliği için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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