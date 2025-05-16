Şanlıurfa 16 Mayısıs Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu açık olacak. Güneş ışığı bol miktarda bulunacak. Sıcaklık 27°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 17°C civarında olacak. Nem oranı düşük, yaklaşık %15 seviyesinde seyredecek. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte 3.87 km hızında esecek.

Hafta sonu, 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 18 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 32°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklıklar 30°C'ye düşecek. 20 Mayıs Salı günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık yine 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimalar doğru kullanılmalıdır. İç mekanlar serin tutulmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.