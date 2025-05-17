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Şanlıurfa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Şanlıurfa'da hava durumu, açık ve güneşli hava ile birlikte 33°C'ye kadar yükselecek.

Şanlıurfa 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli geçecek. 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 33°C, 19 Mayıs Pazartesi günü ise 31°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük görünüyor. Bu da açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Böylesi sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin, gölge alanlarda bulunmaları veya koruyucu önlemler almaları faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarına rağmen, yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri ve seyahat planları için hava koşulları elverişli görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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