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Şanlıurfa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak beklenmektedir.

Şanlıurfa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 37°C civarında olması öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygundur. Haziran ayında, ortalama yüksek sıcaklıklar 34.3°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 36°C, 23 Haziran Pazartesi günü 37°C ve 24 Haziran Salı günü 38°C civarında olması öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının sonlarına doğru Şanlıurfa'da görülen tipik yüksek sıcaklıklarla uyumludur.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vücuda daha fazla zarar verebilir. Mümkünse sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak, cilt koruması açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybı hızlanır. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak ve gerektiğinde klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha hassas olduğunu unutmamak gerekir. Bu grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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