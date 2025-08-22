HABER

Şanlıurfa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklığı yüksek olacak.

Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklığı yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 41°C'ye kadar çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmamalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

