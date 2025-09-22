HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Yazın son günlerini hatırlatacak sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Bu durum, akşam serinliğini sevenler için uygun olacak.

Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Bu rüzgar, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Ancak rüzgarın etkisi, yüksek sıcaklıklarla sınırlı kalacak. Nem oranı %34 civarında olacak. Bu durum havanın kuru olacağını gösteriyor. Terleme daha hızlı gerçekleşecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar su tüketimine dikkat etmeli.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 33°C'ye yükselebilir. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Yazın son günlerinde sıcak havaların etkisi devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü de sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak. Bu dönemde sıcak hava koşulları sürecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda olanlar dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek önerilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamda kalmak faydalı. Açık hava etkinliklerine katılanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava olacak. Vatandaşlar sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmalı. Gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!
8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.