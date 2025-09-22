Şanlıurfa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Yazın son günlerini hatırlatacak sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Bu durum, akşam serinliğini sevenler için uygun olacak.

Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Bu rüzgar, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Ancak rüzgarın etkisi, yüksek sıcaklıklarla sınırlı kalacak. Nem oranı %34 civarında olacak. Bu durum havanın kuru olacağını gösteriyor. Terleme daha hızlı gerçekleşecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar su tüketimine dikkat etmeli.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 33°C'ye yükselebilir. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Yazın son günlerinde sıcak havaların etkisi devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü de sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak. Bu dönemde sıcak hava koşulları sürecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda olanlar dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek önerilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamda kalmak faydalı. Açık hava etkinliklerine katılanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava olacak. Vatandaşlar sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmalı. Gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemli.