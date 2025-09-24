HABER

Şanlıurfa 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 17°C civarlarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı hava koşullarına uygun. Böylece açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 25 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 30°C civarında tahmin ediliyor. 26 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 31°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı sonlarına göre tipik. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem oluşturuyor.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Güneş ışınları 11:00 ile 16:00 arasında dik geliyor. Bu saatlerde dışarıda şapka takmak önemli. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığı koruyabilir. Açık hava etkinliği planlayanların, sıcaklıkların artabileceğini göz önünde bulundurması gerekmekte. Uygun kıyafetler seçilmeli ve güneşten korunulmalı.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcaklardan korunması gerekiyor. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve yeterli sıvı almaları önemli. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli karşılamalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmaları sağlanmalı.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde güneşten korunmak önemlidir. Yeterli sıvı almak ve aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

hava durumu Şanlıurfa
