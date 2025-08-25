Şanlıurfa 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 39°C civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 27 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 40°C civarında olacak. 28 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 40°C'ye kadar çıkabilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Sıcak günlerde sağlık korunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.