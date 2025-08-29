Şanlıurfa 29 Ağustos Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yaz gününü yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 38°C, 31 Ağustos Pazar günü ise yine 38°C civarında olacak. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 41°C'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı olabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturmaktadır. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önem taşır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.