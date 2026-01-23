HABER

Emekli maaşı görüşmelerinde ortalık karıştı! Kürsüye tabut getirdiler, AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

TBMM'de emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü esnada ortalık karıştı. Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li vekillerin kürsüye tabut getirmesi üzeri AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Mustafa Fidan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de son günlerde en düşük emekli maaşının belirlenmesi için yoğun mesai yapılıyor. Uzun süren kanun teklifi görüşmeleri zaman zaman gergin anların yaşanmasına sahne oluyor.

KÜRSÜYE TABUT GETİRDİLER: AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER BİRBİRİNE GİRDİ

Emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda, CHP’li vekillerin kürsüye tabut getirmesi üzerine AKP ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Yaşanan kavgayı diğer vekiller araya girerek ayırmaya çalıştı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini de öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM'DEKİ KAVGALARI ÖNLEMEK İÇİN FRANSIZ MODELİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Kürsüde uygunsuz davranış sergileyen, hakaret veya tehdit eidli kullanan ya da kavgaya karışan milletvekilleri için ceza öngören uygulama gündeme alınmıştı.

Fransa Parlamentosu'nda uygulanan disiplin ceza modelinin TBMM'ye getirilmesi çalışmaları sürerken, içtüzüğe aykırı davranana milletvekillerine para cezası kesileceği bildirildi.

Kavgaya karışıp maaş kesintisi alan vekilin cezanın durumuna göre 68 bin TL ya da 136 bin TL kaybı olacak.

