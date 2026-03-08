İran vites artırıyor! Yeni hamle bu gece devreye giriyor: "Füzelerimizi saysınlar"

İran ve ABD-İsrail hattında çatışmalar 10. güne yaklaşırken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İran’ın sahada nasıl bir karşı hamle yapacağı, stratejik füzelerin ve insansız hava araçlarının hangi noktaları hedef alabileceği merak konusu. İran ordusundan gelen son mesajla gözler bu geceye çevrildi.

İRAN ORDUSU: "ABD VE SİYONİST DÜŞMAN SÜREKLİ YANLIŞ HESAP YAPTI"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 9. gününde sürerken, Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı. Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşman sürekli yanlış hesap yapmıştır. Biz her zaman düşmana cevabı sahada vereceğimizi söyledik. Biz slogan atan değil, sahada mücadele eden bir milletiz" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLER SAHADA"

İran Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek moral ve motivasyonla sahada olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Tüm silahlı kuvvetlerimiz özellikle şehitlerimizin ve dini liderimizin kanının intikamını almak için sahadadır. Halkımız bilsin ki İran milletinin evlatları son nefeslerine kadar ayakta duracak ve düşmanı yaptıklarından pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

"FÜZE SAYIMIZI SAVAŞ MEYDANINDA SAYSINLAR"

İran’ın askeri kapasitesine de değinen Abdullahi, "Önceki savaşlardan edindiğimiz tüm tecrübeleri gözden geçirip düzelttik ve bugün sahaya taşıdık. Bugün düşman bu gücün sonuçlarını sahada görmektedir. Defalarca bizim füze sayımızı bildiklerini söylediler. Biz ise savaş meydanında saymalarını söylüyoruz ve o zaman aslında hiçbir şey bilmediklerini anlayacaklar" diye konuştu.

"ASKERİ MERKEZLERİ HEDEF ALACAĞIZ"

ABD ve İsrail’in sivilleri hedef aldığını belirten Abdullahi, "Biz ise düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İRAN ORDUSU BU GECEDEN İTİBAREN "TAARRUZ OPERASYONLARINI" ARTIRACAĞINI DUYURDU

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili "ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik, vahşetin artışı şeklinde nitelenen saldırılarının Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.

Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-AA