Son dakika | İran'ın hedef aldığı ülke resmen savaş ilan etti: "Bizi kimse yiyemez!"

ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme kapsamında İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ülkesinin “savaş halinde” olduğunu açıkladı.

BAE DEVLET BAŞKANI: SAVAŞ HALİNDEYİZ

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, “Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, “BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez” dedi.

İRAN, BAE'DEKİ ABD GÜÇLERİNİ İHA’LARLA HEDEF ALMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabah saatlerinde BAE’deki El Dafra Hava Üssü’nde bulunan ABD güçlerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Açıklamada, donanmaya bağlı insansız hava aracı biriminin şafak vakti gerçekleştirdiği saldırıda “Amerikan güçlerinin hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarlarının hedef alındığı” belirtilmişti.

BAE: FÜZE VE İHA TEHDİTLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

BAE Savunma Bakanlığı ise İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmesi sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

İRAN: KOMŞU ÜLKELERE SALDIRI OLMAYACAK

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi’nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını açıklamıştı.