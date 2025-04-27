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Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülünü aldı

Enternasyonal Türkiye İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) tarafından “Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Gala ve Ödül Gecesi’nde ödülünü aldı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülünü aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Enternasyonal Türkiye İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Gala ve Ödül Gecesi’nde, “Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

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"BUGÜNKÜ ÖDÜL FARKLI"

İstanbul Rixos Tersane’de gerçekleştirilen gecede iş, sanayi, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasından 72 isme ödül verilirken, ödül alan tek belediye başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu. Programın sunuculuğunu ise tanınmış haber sunucusu Mesut Yar üstlendi.

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Gecede ödülünü İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par’ın elinden alan Başkan Gülpınar, yaptığı konuşmada, “Aslında bu tür ödülleri almak için hevesli bir siyasetçi değilim. Yakın zamanda İnternet Gazeteciler Derneği’nden de arkadaşlarımız ulaştı ve internette yapılan bir oylamada en başarılı belediye başkanı seçildiğimizi söylediler. Tören Kayseri’deydi ancak katılamayacağımı, bu tür ödüllerin soyut ve yoruma açık olabileceğini, siyasette bazı adımların dikkatle atılması gerektiğini ifade ettim. Bu nedenle ödülü Başkan Vekilimize teslim ettik. Ancak bugünkü ödül farklı. Burada tevazu her zaman geçerli olmayabilir. Bugüne kadar hep tevazu ile ilerledik fakat konu diplomasi olunca, işin içinde de İNTİSAD gibi kıymetli bir kurum olunca bu ödülü reddetmek doğru olmazdı. Bu anlamlı ödül için teşekkür ederim” dedi.

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Konuşmasında geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan depremi de unutmayan Başkan Gülpınar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah beterinden saklasın. Ülkemizi, memleketimizi bu tür acılardan korusun” ifadelerini kullandı.

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İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par ise, dernek olarak devlete yük değil, yük alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ödül Mehmet Kasım Gülpınar
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