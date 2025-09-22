Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden toprak işlemesiz tarım uygulamalarıyla çiftçiye örnek

Çalışmalar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı uzman ziraat mühendislerinin yerinde gözlemleri ve teknik denetimleri eşliğinde titizlikle yürütülüyor. Uygulanan modern tarım yönteminin hem verimlilik hem de toprak sağlığı bakımından önemli faydalar sağladığı görülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, çevre dostu ve verimliliği artıran tarım tekniklerini yaygınlaştırma çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yerinde yapılan gözlemlerde mısırların sağlıklı bir şekilde çıktığı görüldü. Eylül ayında düzenlenecek Tarla Günü ile çiftçilere bu yöntem uygulamalı olarak gösterilecek ve kendi tarlalarında kullanmaları tavsiye edilecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİYE %50 HİBELİ TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Toprak Analizimizi Yapalım, Toprağımızı Kirletmeyelim” sloganıyla %50 hibeli toprak analizi desteği başlatıyor. Tarımda verimliliği artırmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler 15 Ağustos–15 Eylül 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Başvurular Tarımsal Hizmetler Dairesi’ne şahsen veya 0 530 843 50 78 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınacak. 1.000 çiftçiyle sınırlı projede, kontenjanın aşılması halinde hak sahipleri noter huzurunda kura ile belirlenecek. Seçilen üreticiler, 1 Ekim–1 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde analizlerini %50 hibe ile yaptırabilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, doğru toprak analiziyle bilinçli gübreleme ve sulama yapılacağını, böylece hem maliyetlerin düşeceğini hem de çevreye verilen zararın azalacağını vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ATA TOHUMLARIYLA YEREL ÜRETİME DESTEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma çalışmaları kapsamında ata tohumlarıyla üretimi artırıyor. Eyyübiye’deki Akıllı Tarım Merkezi arazisinde kurulan sebze bahçesinde Urfa Kabağı, Şelengo, Birecik Patlıcanı, Urfa Kavunu, Tat Karpuzu, Urfa Biberi ve Urfa Domatesi gibi yerel ürünlerin hasadı yapıldı.

Coğrafi işaretli bu ürünlerin bir bölümü belediyeye ait sosyal tesislerde vatandaşlara sağlıklı ve doğal gıda olarak sunulurken, bir kısmı da fide üretimi ve tohumluk temini için ayrılıyor. Özenle seçilen tohumlar, 2026 üretim sezonu için +4°C’de soğuk hava deposunda saklanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının yaygınlaştırılmasıyla hem yerel çeşitlerin korunmasını hem de bölge çiftçisinin üretim gücünün artırılmasını hedefliyor.

ŞANLIURFA KETEN KÖYNEĞİ FISTIĞI: BİR MARKALAŞMA HİKÂYESİ

Fıstığın anavatanı Şanlıurfa’da yetişen ve özgün aromasıyla dikkat çeken Şanlıurfa Keten Köyneği fıstığı, coğrafi işaret süreciyle birlikte Türkiye ve dünya pazarlarında tanıtılmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu özel türün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için fidan dağıtımından eğitim seminerlerine kadar kapsamlı bir destek programı yürütüyor.

HEDEF 100 BİN FISTIK FİDANI YETİŞTİRMEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde ‘Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığının Korunması ve Üretiminin Artırılması’ amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. Projenin ilk aşaması; Akçakale Fidanlığı'nda gerçekleştirilen tohum ekimi ile başladı. Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığının üretim kapasitesinin artırılması için tohum ekimi önemli bir adım olurken, bıttım tohumundan 100 bin fıstık fidanı yetiştirilmesi planlanıyor. Bu projenin fıstık üreticilerine büyük katkı sunması hedefleniyor.

Bu arada tarımsal üretime destek olmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 31 bin 500 fıstık fidanı da, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Amaç, Türkiye’de en fazla Şanlıurfa’da yetiştirilen bu nadide ürünü tarımsal marka değerini koruyarak üreticilere katma değer sağlamak.

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİYLE VERİMLİLİKTE YENİ DÖNEM

Kuraklıkla mücadele ve suyun bilinçli kullanımı, günümüz tarımının en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı sulama sistemleriyle bu alanda önemli bir dönüşüm başlatıyor. Güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemlerinden damla sulama altyapılarına kadar pek çok projeyle hem üretim verimliliği artıyor hem de doğa korunuyor. Bu çalışmalarla, tarımın geleceği suya saygı üzerine inşa ediliyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerlerle, çiftçilere sulama yöntemleri hakkında kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve sulama maliyetlerinin nasıl azaltılacağı detaylı bir şekilde ele alınıyor. Seminerlerde özellikle basınçlı sulama yöntemlerinin ve planlı sulamanın önemi vurgulanıyor. Planlı sulamanın, doğru zamanda ve yeterli miktarda su verilerek sulama maliyetlerinin düşürülmesi, su tasarrufu sağlanması ve verim artışı gibi birçok fayda sunduğu dile getiriliyor. Bu eğitimlerle, çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapma imkânı sağlanıyor.

Detaylı fizibilite çalışmalarıyla temelleri atılan projede, ihale süreci de başlatıldı. En kısa sürede uygulamaya geçilmesi planlanan sistemle birlikte, Şanlıurfa tarımının modern altyapıya kavuşmasına öncülük etmesi hedefleniyor.

GAP DESTEĞİYLE BÖLGESEL KALKINMA HEDEFLENİYOR

Proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP İdaresi Başkanlığı’nın işbirliğiyle yürütülüyor. GAP İdaresi Başkanlığı’nın katkısıyla yürütülecek Akıllı Sulama Sistemi Projesi sayesinde, bölge çiftçisi kazançlı çıkacak ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacak.

Bu proje ile hem üretimde verim artacak hem de su kaynakları daha bilinçli kullanılacak. Şanlıurfa tarımı, bu projeyle birlikte teknolojiyle buluşarak geleceğe bir adım daha yaklaşacak.

ŞANLIURFA’NIN ÇİÇEKLERİ KENDİ SERALARINDA YETİŞİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla mevsimlik çiçekleri kendi seralarında yetiştiriyor. Park, meydan ve orta refüjleri süsleyen çiçekler, Büyükşehir Belediyesi’nin Akçakale İşletmesi’ndeki modern seralarda üretiliyor.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla başlatılan çalışmalarda, tohumdan fideye kadar her aşama, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman personeller tarafından titizlikle takip ediliyor. Fideler, büyüme sürecini tamamladıktan sonra ekipler tarafından şehrin dört bir yanına dikiliyor.

YILDA 500 BİN ÇİÇEK

Akçakale İşletmesi’ndeki seralarda yıllık 250 bin adet yazlık (tagetes, vinca, petunya, zinya, ipek çiçeği) ve 250 bin adet kışlık (hercai menekşe, süs lahanası) olmak üzere toplamda 500 bin mevsimlik çiçek üretiliyor.

Çiçek üretiminin yanı sıra peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitkiler de yine Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında yetiştiriliyor. Akçakale İşletmesi’nde yılda 10 bin adet çalı grubu bitkisi (berberis, biberiye, gül, taflan, şimşir) ile çınar, dut, melia ve ligustrum gibi ağaç türlerinin üretimi gerçekleştiriliyor.

Kendi üretimiyle hem maliyetten tasarruf sağlayan hem de kentin yeşil dokusunu zenginleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, rengârenk çiçeklerle şehri güzelleştirmeye devam ediyor.