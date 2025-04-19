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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 20 yıllık husumet barış yemeği ile son buldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle akraba iki aile arasında başlayan husumet, 20 yıl sonra barış yemeği ile son buldu.

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 20 yıllık husumet barış yemeği ile son buldu

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhanlı aşiretine mensup Şeyhimam kabilesinin akraba Basmacı ve Başkaldırma aileleri arasında yaklaşık 20 yıl önce çıkan silahlı kavgada Mehmet Başkaldırma hayatını kaybetti. Bir kişinin öldüğü kavganın ardından 20 yıldır devam eden husumet, AK Parti eski Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, kanaat önderi Ali Kaçmaz, Abdullah Tacar ve aile büyüklerinin araya girmesiyle barışla sonlandırılmasına karar verildi. Eyyübiye ilçesinde bulunan bir taziye evinde gerçekleştirilen barış yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı. Tarafların Kur'an-ı Kerim kitabı altında birbirbirine sarılmasının ardından aile büyüklerinden İsmet ve Hasan Basmacı bir daha böyle acılarının yaşanmaması adına aile büyüklerine söz vererek birbirine sarıldı. Kurulan sofrada hep birlikte yemek yiyen taraflar, barışın sağlanmasıyla dağıldı.

"BARIŞ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti eski Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, "Barışımız hayırlı olsun. İnşallah beklenen barışlara da örnek olur. Barış her şeyden önce gelir. Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz yaşanan olayların sonlandırılması için barışların bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini bize söylüyor. Bugün de yıllar önce akraba iki ailemiz arasında bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan husumeti noktaladık. Elhamdülillah bugün sonuçlandırdık. Herkesin gayretiyle husumet bitti. Barışımız hayırlı olsun. Katkı veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

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Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Murat Basmacı, "Bizim köyde yaklaşık 20 yıl önce yaşanan bir kavgada bir akrabamız hayatını kaybetti. Aile büyüklerimizin devreye girmesiyle husumet son buldu. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. Barışın sağlanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Şanlıurfa
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