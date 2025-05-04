HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da acı olay! 2 çocuk ailesiyle pikniğe gitmişti... Sulama kanalına düştüler

Şanlıurfa’da aileleriyle birlikte gittikleri piknikte sulama kanalına düşen 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay! 2 çocuk ailesiyle pikniğe gitmişti... Sulama kanalına düştüler
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aileleriyle birlikte pikniğe giden İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12) sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

ÇOCUKLARIN YAKINLARI HASTANEDE GERGİNLİK ÇIKARDI

Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan çocukların yakınları hastanede gerginlik çıkarırken, duruma polis müdahale etti.

ŞANLIURFA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına fırsat vermeyin" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktıHurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı
Aydın'da çarşaf yüklü kamyonet seyir halinde alev aldıAydın'da çarşaf yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Sulama kanalı çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde inanılmaz anlar! Önce penaltıyı kaçırdı sonra golünü attı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde inanılmaz anlar! Önce penaltıyı kaçırdı sonra golünü attı

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Bakan Yerlikaya'dan paylaşım uyarısı! 'Tek tek tespit edeceğiz'

Bakan Yerlikaya'dan paylaşım uyarısı! 'Tek tek tespit edeceğiz'

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Suç makinesi saldırganın çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı! Mezar taşındaki o yazı dikkat çekti

Suç makinesi saldırganın çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı! Mezar taşındaki o yazı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.