Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Veysel Karani Mahallesi'nde, bir inşaatta tahta kalıbın içerisine giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeksizin beton döküldü.

İşçilerin kalıbı sökmesi sırasında, beton kolonun altında sıkışan kedi yavrusunun görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, beton kolonu kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansına teslim edildi.

Tedavisi yapılan kedi yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır