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Şanlıurfa'da buğday tarlası küle döndü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangında buğday tarlaları küle döndü. Korkutan yangın ve panik anları cep telefonuna yansıdı.

Şanlıurfa'da buğday tarlası küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir'e bağlı Yukarı Bağ Mahallesinde 170 dönümlük buğday tarlaları alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, Faysal Özkan'a ait 70 dönüm ve komşusu Ali Ayıt'a ait 100 dönüm olmak üzere toplam 170 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Köylülerin müdahalesine rağmen yayılan yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, korku ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yangın Şanlıurfa
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