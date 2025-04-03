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  4. Şanlıurfa'da göçük! 3 işçi toprak altında

Şanlıurfa'da göçük! 3 işçi toprak altında

03.04.2025 18:05
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03.04.2025 18:05
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Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILDI

Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılıp Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Göçük
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