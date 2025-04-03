Şanlıurfa'da göçük! 3 işçi toprak altında

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILDI

Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılıp Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır