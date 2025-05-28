Şanlıurfa'da hareketli saatler! Polise ateş açıp kaçmaya çalıştı, kıstırıldığı evde çatışmaya girdi

Şanlıurfa'daki olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, hakkında 'İş yeri kurşunlama' suçundan dolayı yakalama kararı bulunan Ramazan Ç.'nin kiralık araç ile ilçede olduğu bilgisini aldı.

EKİPLER DURDURMAK İSTEDİ

Harekete geçen ekipler, Ramazan Ç.'nin kullandığı otomobili Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda durdurmak istedi.

KONTROL NOKTASINDA POLİSE ATEŞ AÇTI

Polislerin 'Dur' ihtarında bulunduğu Ramazan Ç., oluşturulan kontrol noktasındaki polislere uzun namlulu tüfekle ateş açarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ramazan Ç. daha sonra ara sokakta aracını terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürdü. Ekiplerin takip ettiği Ramazan Ç., mahalledeki bir binaya girdi.

'TESLİM OL' ÇAĞRILARINA ATEŞLE YANIT VERDİ

Takviye olarak bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Şüphelinin girdiği binanın bulunduğu sokak ve çevresini kuşatan ekipler, 'Teslim ol' çağrısı yaptığı Ramazan Ç.'nin ateş açması üzerine karşılık verdi.

VURULARAK YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından bacağından vurulup, etkisiz hale getirilerek yakalanan Ramazan Ç., ambulansla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır