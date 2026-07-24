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Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Siverek–Diyarbakır kara yolunun 26’ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ŞANLIURFA'DAKİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı 1

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Yaralanan İhsan Kesik (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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