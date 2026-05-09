Kapat
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu suda sürüklenen 2 kadın, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sudaki can pazarı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

TOMOBİLDEKİ İKİ KADIN KURTARILDI

Araçta bulunan 2 kadın suya düşerken, kadınları kurtarmak için kanala giren 1 kişi de akıntıya kapıldı. 2'si kadın 3 kişi, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kanal kaza
