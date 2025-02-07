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Şanlıurfa'da sır olay... Yoldan geçenler fark etti! Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

07.02.2025 13:27
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 2 çocuk annesi Gülcan A. (30) hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da sır olay... Yoldan geçenler fark etti! Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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BAŞINDAN TABANCA İLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Kadın
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