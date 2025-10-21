Şanlıurfa’da sıra dışı bir çeyiz taşıma merasimi

Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan çift, çeyizini süsledikleri at arabasıyla taşıyarak hem kaybolan bir geleneği yeniden yaşatmaya çalıştı hem de günümüzün gösterişli ve şatafatlı merasimlerine göndermede bulundu.

Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan Melisa Çelik ve Ömer Kirişçioğlu çifti, sıra dışı bir çeyiz merasimi gerçekleştirdi.

Çelik ve Kirişçioğlu çifti, günümüzdeki gösterişli ve şatafatlı çeyiz merasimlerinin aksine eski gelenek ve göreneklerde olduğu gibi at arabasıyla çeyizlerini taşıdı. Çiftin bu hareketi, hem gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceğini hem de bu tarz merasimlerin şatafat ve gösterişten uzak bir şekilde de yapılabileceğini gösterdi.

GÖRENLER HAYRETLE İZLEDİ

Gelin arabası gibi süslenen at arabasıyla çeyizlerini taşıyan Çelik ve Kirişçioğlu çiftine vatandaşlar da büyük ilgi gösterildi. Yeni kurdukları yuvalarına giden çifti gören vatandaşlar da büyük bir hayretle onları izledi. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, o anları kayda aldı. Gelin ve damada davul ve zurna da eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan çeyiz merasimi çifti için de unutulmaz bir anı oldu.

"HAYALİMİN ÖTESİNDE BİR ÇEYİZ MERASİMİ OLDU"

Çeyizinin at arabasıyla taşınmasının hayalinin ötesinde olduğunu ve kendisine de sürpriz olduğunu vurgulayan gelin adayı Melisa Çelik, "Ben de at arabasını ilk gördüğümde hayretle baktım. Damadın bir jestiydi. Benim de haberim yoktu, bana sürpriz oldu. Aslında içerisinde çok güzel mesajlar var. Benim mutlu olmamdan ziyade, günümüzde çok da gösterişe ve şatafata gerek kalmadan, çok sade bir şekilde de çeyiz merasiminin olabileceğini gösterdik. Çok mutlu oldum. Geleneklerimizi yaşatabilmek adına bizim içi güzel bir anı oldu. Açıkçası hayalimin ötesinde olan bir çeyiz merasimi oldu. Ben böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Normal, klasik bir şekilde araç gelir ve çeyiz ona yüklenip götürülür diye düşünmüştüm. Bu şekilde olunca hem geleneklerimiz yaşadı, hem de ben çok mutlu oldum. Çevreden de çok büyük destek ve ilgi gördük. Trafikteki araçlar durdu, restoranda yemek yiyen insanlar kalkıp fotoğraflarımızı çektiler. Çok renkli anlara da şahit olduk ve benim için güzel bir hatıra ve anı oldu. Çok da şatafata, çok da gösterişe gerek kalmadan, bir yuvayı kurulurken bunun sade bir şekilde de yapabileceğini göstermiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"GELENEKLERİMİZ YAŞASIN"

Çocuklarının da ilerde bu geleneği görmesini istediğini söyleyen damat adayı Ömer Kirişçioğlu, "Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak istedik. Eşimin bundan haberi yoktu, ona da sürpriz yaptım. O da çok beğendi. At arabasıyla çeyiz taşıma aslında eskiden olan bir şeydi. Şimdi günümüzde gösterişe önem veriyorlar. Pikaplarla, arabalarla, süslü araçlarla çeyiz getiriyorlar. Biz de bütün bunların aksine at arabasıyla getirmek istedik. Bu halkımıza da bir örnek oldu. Bu gelenekler yaşasın, böyle devam etsin ve bizim çocuklarımız da bunu görsün istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır