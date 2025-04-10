Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser bulundurdukları belirlenen 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 14 adet süs eşyası, 24 adet sikke ile 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfek mekanizması, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 9 mm çapında fişek, 8 adet 9 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır