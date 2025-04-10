HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığında 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise silah ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser bulundurdukları belirlenen 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 14 adet süs eşyası, 24 adet sikke ile 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfek mekanizması, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 9 mm çapında fişek, 8 adet 9 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen Havalimanı ilk çeyrek verileri açıklandı! Uçuş sayısı 60 bini geçtiSabiha Gökçen Havalimanı ilk çeyrek verileri açıklandı! Uçuş sayısı 60 bini geçti
Faturasız yakıt satan şüpheliye suçüstüFaturasız yakıt satan şüpheliye suçüstü

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kış geri geldi: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 25 kent için Sarı ve turuncu kodlu uyarılar

Kış geri geldi: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 25 kent için Sarı ve turuncu kodlu uyarılar

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Ramazan ayı mailiyle gündem olmuştu... İstenen ceza belli oldu

Ramazan ayı mailiyle gündem olmuştu... İstenen ceza belli oldu

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.