HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerindeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, park içerisinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki tartışma, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 1

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uygulama noktasında geri geri kaçmaya çalışırken duvara çarptıUygulama noktasında geri geri kaçmaya çalışırken duvara çarptı
Kocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralıKocaeli’de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.