Şanlıurfa'da termometreler rekor kırdı: Hayat durma noktasına geldi

Güneydoğu'da Kavurucu Sıcaklar: Şanlıurfa'da Sıcaklık 51 Dereceyi Aştı, Uzmanlar Uyarıyor!

Şanlıurfa, Temmuz ayının son günlerinde adeta bir sıcak hava cehennemine dönüştü. Meteoroloji yetkililerinin verilerine göre, şehirde ölçülen sıcaklık değerleri 51 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Sabah saatlerinde dahi hissedilen bunaltıcı sıcaklar, öğle saatlerinde dayanılmaz bir hal alıyor.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Şehrin en işlek caddeleri ve meydanları, normalde kalabalık olması gerekirken, adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda. Vatandaşlar, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ediyor. Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise, sık sık gölgelik alanlarda dinlenerek ve bol su tüketerek serinlemeye çalışıyor. Ancak bu önlemlerin dahi yeterli olmadığı, baygınlık geçirenlerin sayısındaki artıştan anlaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa ve çevre illerindeki sağlık kuruluşlarına güneş çarpması vakalarına karşı hazırlıklı olmaları yönünde talimat gönderdi. Uzmanlar, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşin en etkili olduğu zaman diliminde dışarı çıkılmaması, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, bol sıvı tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, açık renkli ve pamuklu giysilerin terlemeyi kolaylaştırarak vücut ısısını düşürmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

ÜCRETSİZ SU DAĞITIMI YAPILIYOR

Şanlıurfa Belediyesi de sıcak havalara karşı bir dizi önlem aldı. Şehrin çeşitli noktalarına seyyar su dağıtım araçları yerleştirilerek, vatandaşlara ücretsiz su dağıtımı yapılıyor. Ayrıca, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar artırıldı ve klimalı bekleme salonları oluşturuldu. Belediye yetkilileri, vatandaşların sıcak havalardan en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ediyor.

Şanlıurfa'da etkili olan aşırı sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırırken, sıcak hava dalgasının ne kadar süreceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Vatandaşların sağlığı için, uzmanların uyarılarına kulak vermek ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak büyük önem taşıyor.