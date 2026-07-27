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Şanlıurfa’da uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 10 parça halinde 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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