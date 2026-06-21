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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları... 5 zanlı yakalandı!

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları... 5 zanlı yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça halinde 2 kilo 535 gram esrar, 441,20 gram toz esrar, 481 uyuşturucu hap, 8,29 gram uyuşturucu hap tozu ve kırıntısı, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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