HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir tanker ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yabancı uyruklu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanı yaptı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine ilerlemekte olan iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü tanker çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye UMKE ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Yezen Musağli isimli 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Güler S. yaptı. Şanlıurfa 112 Komuta Merkezi'nin talimatlarıyla yaralıları araçlardan çıkartan Güler S., ekipler gelene kadar müdahalede bulundu.

ZİNRİLEME KAZADA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Nur M., Rıdna M., Retal Nur M. ile Türkan S., ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanı ise, en son ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sağlık çalışanı Güler S.'nin ise durumunun ağır olmasına rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.