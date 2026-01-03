Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman. Bu gün bölge sakinlerine keyifli bir gün vaad ediyor. Hava sıcaklıkları 18 ile 28.4 derece arasında değişecek. Genel olarak hava bulutlu olacaktır. Nem oranı %56.15. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Gün doğumu 06:33:47’de, gün batımı ise 17:46:20’de gerçekleşecek.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşeceği akılda tutulmalı. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir üst giysi bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 13 ile 28.6 derece arasında olacak. Hava yine bulutlu. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıkların 3 ile 37 derece arasında olacağı bekleniyor. 6 Ocak Salı günü ise sıcaklık 4 ile 39 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava kısmen bulutlu ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının gün içinde önemli ölçüde değişebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Gündüzleri daha sıcak, akşamları serin hava koşulları bekleniyor. Farklı saatlerde rahat edebilmek için kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak kritik.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini akılda tutmalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri gerekir. Gerekirse planlarını güncellemeleri önerilir.