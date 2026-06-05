Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 31°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, Şanlıurfa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Nem oranı %62 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 18 km/saat olarak bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

6 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü hava açık kalacak. Sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 8 Haziran Pazartesi günü de hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklık yine 33°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik değerleriyle uyumludur.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Bu önlemler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde planlamak daha konforlu olacaktır.

Şanlıurfa'da sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceği bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirmeleri mümkün olacaktır.