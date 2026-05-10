Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar 25-27 derece arasında, akşam saatlerinde ise 17-19 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, kuzey yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek, fakat 13 Mayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu dönemde dışarıda gezmeyi planlayanlar, rahat kıyafetler giymelidir. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanılması önemlidir.

Seray Yalçın

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-27 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 17-19 dereceye gerileyecek. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Özellikle Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi önemli mekanları ziyaret etmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27-29 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 28-30 derece civarında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. O gün sıcaklıklar 27-29 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-30 derece arasında değişiyor. Gündüzleri güneşli ve sıcak bir hava hakim. Akşamları ise havanın serinlemesi bekleniyor. Bu nedenle, gün boyunca hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 13 Mayıs Çarşamba günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu durum, planlarınızı yaparken dikkate alınmalıdır.

