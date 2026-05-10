Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-27 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 17-19 dereceye gerileyecek. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Özellikle Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi önemli mekanları ziyaret etmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27-29 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 28-30 derece civarında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. O gün sıcaklıklar 27-29 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-30 derece arasında değişiyor. Gündüzleri güneşli ve sıcak bir hava hakim. Akşamları ise havanın serinlemesi bekleniyor. Bu nedenle, gün boyunca hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız.

