Şanlıurfa Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ile geçecek. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Gün boyunca nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar ise saatte yaklaşık 7.6 km hızla esecek. Gün doğumu saat 07:26'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:08'de olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Aralık Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü bol güneş ışığı yaşanacak. Sıcaklıklar 19 ve 22 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Nemli havalarda grip gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalı. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak faydalıdır. Bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olur.