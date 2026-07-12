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Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 12 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 39-40 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirilecek ve gece saatlerinde sıcaklık 25-27 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirmemek, bol su içmek ve güneşten korunmak büyük önem taşıyor. Hafif giysiler ve gölgelik alanlarda kalmak sağlık için faydalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %10 - %15 olacak. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günlerinde de durum aynı olacak. Gündüz sıcaklık 39 - 41 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 - 27 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5 - 10 kilometre hızla eserken, nem oranı da %10 - %15 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı. Dışarı çıkmanız gerekirse bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bu, doğrudan güneş ışığından korunmanıza yardımcı olur. Cildinizi güneş koruyucu ürünlerle korumayı unutmayın. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemli.

Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Yukarıda belirtilen önlemlerle sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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