Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %10 - %15 olacak. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günlerinde de durum aynı olacak. Gündüz sıcaklık 39 - 41 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 - 27 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5 - 10 kilometre hızla eserken, nem oranı da %10 - %15 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı. Dışarı çıkmanız gerekirse bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bu, doğrudan güneş ışığından korunmanıza yardımcı olur. Cildinizi güneş koruyucu ürünlerle korumayı unutmayın. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemli.

Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Yukarıda belirtilen önlemlerle sağlığınızı korumanız önemlidir.