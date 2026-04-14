Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Nisan Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

14 Nisan 2026 Salı günü Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 18 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığın ise 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif eserek hava durumunu sakin ve keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Hava koşullarının açık olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Hava açık kalmaya devam edecek ve bu durum sürecek. 17 Nisan Cuma günü de hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cildinizi korumak adına güneş kremi sürmek de faydalı olacaktır. Hafif bir rüzgar olabileceğini düşünerek yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve ilerleyen günlerdeki hava tahmini, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Doğa yürüyüşleri yapabilir, piknik planları yapabilirsiniz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfe çıkmak da harika bir seçenek.